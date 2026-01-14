Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о новостях по Ирану, но не привел подробности
23:03 14.01.2026 (обновлено: 23:22 14.01.2026)
Трамп заявил о новостях по Ирану, но не привел подробности
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что у него есть новости по Ирану, не приведя при этом подробностей, но пообещав вскоре обсудить их. РИА Новости, 14.01.2026
Трамп заявил о новостях по Ирану и пообещал вскоре обсудить их

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что у него есть новости по Ирану, не приведя при этом подробностей, но пообещав вскоре обсудить их.
"У нас есть новости по Ирану, о которых мы собираемся поговорить", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, заявил Трамп
23:09
Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника в среду передало, что США выводят часть персонала с ключевых баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности на фоне напряженности в регионе. Соответствующее сообщение, уточнило агентство, последовало за заявлениями высокопоставленного иранского чиновника, который в этот же день сообщил агентству, что Иран предупредил соседние страны, размещающие американские войска, что нанесет удары по базам Штатов в случае удара Соединенных Штатов.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в ИРИ захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету
Иран ведет диалог с Россией и Китаем о ситуации в стране, сообщил источник
20:27
 
