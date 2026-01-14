Уиткофф: живых заложников освободили в рамках первой фазы плана по Газе

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Все живые заложники были освобождены в рамках первой фазы плана президента США Дональда Трампа по Газе, возвращены останки 27 из 28 погибших, сообщил в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Важно отметить, что первый этап обеспечил беспрецедентную гуманитарную помощь, поддержание режима прекращения огня, возвращение всех живых заложников и останков двадцати семи из двадцати восьми погибших заложников", - написал Уиткофф в соцсети X.
Спецпосланник также выразил благодарность странам, выступившим в качестве посредников.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября 2025 года. Как ранее заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия свыше 900 раз нарушила режим прекращения огня. По данным местных властей, за этот период погибли почти 440 человек, более 1,2 тысячи получили ранения.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.