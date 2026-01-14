СМИ узнали, как Трамп хотел бы получить Гренландию

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его ближайшие помощники предпочли бы получить контроль над Гренландией посредством проведения референдума, пишет издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ходом мыслей президента.

"По словам двух человек, знакомых с его ( Трампа - ред.) взглядами и пожелавших остаться неназванными, чтобы говорить откровенно, президент Дональд Трамп и его ближайшие помощники предпочли бы, чтобы США получили Гренландию , заставив людей голосовать за присоединение на референдуме", - пишет издание.

При этом регулярные заявления Трампа и его окружения о необходимости обладания островом в целях нацбезопасности и нежелание публично отказаться от военных методов подрывают эти стремления.

Один из источников также сообщил изданию, что помощники американского лидера работают над тем, как можно убедить Гренландию провести референдум, а также над кампаниями по влиянию на мнение населения и финансовыми инструментами, с помощью которых можно добиться нужного результата голосования.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.