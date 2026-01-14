https://ria.ru/20260114/tramp-2067890309.html
СМИ узнали, как Трамп хотел бы получить Гренландию
СМИ узнали, как Трамп хотел бы получить Гренландию
СМИ узнали, как Трамп хотел бы получить Гренландию
Президент США Дональд Трамп и его ближайшие помощники предпочли бы получить контроль над Гренландией посредством проведения референдума, пишет издание Politico
2026-01-14T18:14:00+03:00
2026-01-14T18:14:00+03:00
2026-01-14T18:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067744618_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_4333747d466b50c0b149930946d04c00.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067862151.html
https://ria.ru/20260106/ssha-2066551828.html
гренландия
сша
дания
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
СМИ узнали, как Трамп хотел бы получить Гренландию
Politico: Трамп хочет получить контроль над Гренландией через референдум
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его ближайшие помощники предпочли бы получить контроль над Гренландией посредством проведения референдума, пишет издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ходом мыслей президента.
"По словам двух человек, знакомых с его (Трампа
- ред.) взглядами и пожелавших остаться неназванными, чтобы говорить откровенно, президент Дональд Трамп и его ближайшие помощники предпочли бы, чтобы США
получили Гренландию
, заставив людей голосовать за присоединение на референдуме", - пишет издание.
При этом регулярные заявления Трампа и его окружения о необходимости обладания островом в целях нацбезопасности и нежелание публично отказаться от военных методов подрывают эти стремления.
Один из источников также сообщил изданию, что помощники американского лидера работают над тем, как можно убедить Гренландию провести референдум, а также над кампаниями по влиянию на мнение населения и финансовыми инструментами, с помощью которых можно добиться нужного результата голосования.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО
.
Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности. Страны ЕС
в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.