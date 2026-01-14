Трамп потребовал от Дании убраться из Гренландии

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп потребовал от Дании немедленно уйти из Гренландии.

« НАТО , скажите Дании , чтобы они убрались отсюда, сейчас же! Двух собачьих упряжек недостаточно! Только США справятся!!!" — написал он в соцсети Truth Social.

Заявление Трампа прозвучало всего за несколько часов до встречи госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джея Ди Вэнса с главами МИД Дании и Гренландии в Белом доме для обсуждения судьбы острова.

Ранее сегодня Трамп призвал Североатлантический альянс помочь Штатам получить Гренландию. По его мнению, военный блок станет более эффективным и грозным, если остров окажется в руках Вашингтона. Он также утверждает, что в противном случае территория может достаться России или Китаю.

В понедельник Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из "двух собачьих упряжек". При этом он утверждал, что "повсюду находятся русские и китайские эсминцы и подлодки".

Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО

В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.

После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".

Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети

Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.