Трамп потребовал от Дании убраться из Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
18:11 14.01.2026 (обновлено: 18:54 14.01.2026)
Трамп потребовал от Дании убраться из Гренландии
Президент США Дональд Трамп потребовал от Дании немедленно уйти из Гренландии.
Трамп потребовал от Дании убраться из Гренландии

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Дании немедленно уйти из Гренландии.
«
"НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда, сейчас же! Двух собачьих упряжек недостаточно! Только США справятся!!!" — написал он в соцсети Truth Social.
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
Вчера, 17:51
Заявление Трампа прозвучало всего за несколько часов до встречи госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джея Ди Вэнса с главами МИД Дании и Гренландии в Белом доме для обсуждения судьбы острова.
Ранее сегодня Трамп призвал Североатлантический альянс помочь Штатам получить Гренландию. По его мнению, военный блок станет более эффективным и грозным, если остров окажется в руках Вашингтона. Он также утверждает, что в противном случае территория может достаться России или Китаю.
В понедельник Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из "двух собачьих упряжек". При этом он утверждал, что "повсюду находятся русские и китайские эсминцы и подлодки".

Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.

НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
08:00

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США окажутся реальными.
"Чтоб чужие боялись": Трамп готовит новую операцию
7 января, 08:00
 
