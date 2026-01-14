Рейтинг@Mail.ru
Опрос: более половины американцев считают, что Трамп зашел слишком далеко
17:01 14.01.2026
Опрос: более половины американцев считают, что Трамп зашел слишком далеко
Опрос: более половины американцев считают, что Трамп зашел слишком далеко - РИА Новости, 14.01.2026
Опрос: более половины американцев считают, что Трамп зашел слишком далеко
Более половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп зашёл "слишком далеко", используя американские вооруженные силы для вмешательства во... РИА Новости, 14.01.2026
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Опрос: более половины американцев считают, что Трамп зашел слишком далеко

NORC: 56% американцев осуждают Трампа за использование ВС США в других странах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп зашёл "слишком далеко", используя американские вооруженные силы для вмешательства во внутренние дела других государств, следует из совместного опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс и исследовательского центра NORC.
Согласно результатам опроса, 56% респондентов считают, что Трамп перешёл черту в использовании ВС США для вмешательства в политику других государств. При этом 35% опрошенных сочли действия президента США более-менее правильными, а 8% респондентов выступили в его поддержку.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Опрос показал, сколько американцев поддерживают планы Трампа по Гренландии
Вчера, 16:26
Опрос проводился с 8 по 11 января среди 1203 американцев. Погрешность составила 3,9 процентных пункта.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Полицейские стоят в оцеплении во время проведения акции протеста в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Нью-Йорке начался многотысячный антиправительственный протест
11 января, 22:57
 
