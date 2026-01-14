Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Польши допустил, что Трамп захочет подкупить жителей Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
16:50 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/tramp-2067862151.html
Экс-премьер Польши допустил, что Трамп захочет подкупить жителей Гренландии
Экс-премьер Польши допустил, что Трамп захочет подкупить жителей Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
Экс-премьер Польши допустил, что Трамп захочет подкупить жителей Гренландии
Президент США Дональд Трамп может захотеть подкупить политиков или население Гренландии, чтобы избежать вооруженного столкновения с Данией, заявил бывший... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:50:00+03:00
2026-01-14T16:50:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
лешек миллер
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067827266_0:160:1996:1283_1920x0_80_0_0_96761b7ef636cbfb0a8e6ec49bac0c87.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067822212.html
https://ria.ru/20260109/grenlandiya-2066885629.html
гренландия
дания
сша
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Лешек Миллер, НАТО, Евросоюз
Экс-премьер Польши допустил, что Трамп захочет подкупить жителей Гренландии

Экс-премьер Польши Миллер: Трамп может захотеть подкупить жителей Гренландии

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может захотеть подкупить политиков или население Гренландии, чтобы избежать вооруженного столкновения с Данией, заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер.
Агентство Рейтер со ссылкой на четырех информированных источников 8 января передало, что США обсуждают возможные выплаты жителям Гренландии, чтобы убедить их отделиться от Дании и войти в состав Штатов. По данным агентства, хотя точную сумму подобных выплат не определили, обсуждались объемы от 10 до 100 тысяч долларов на человека.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп рассказал, для чего ему нужна Гренландия
Вчера, 14:50
"Дания - член НАТО. Гренландия экономически и политически контролируется Данией. Таким образом, у нас была бы ситуация вооруженного выступления одного государства НАТО против другого государства НАТО. Страшно подумать, как это отразится на НАТО. Это может иметь очень серьезные последствия и стать такой трещиной, такими пертурбациями, которые сейчас трудно представить. Вполне возможно, что Трамп осознает такую ситуацию и захочет сохранить некоторые приличия. Что я имею в виду? Просто купить эту Гренландию: либо купить по какому-то торговому праву, либо просто подкупить политиков или даже подкупить население... Я думаю, что у США достаточно средств, чтобы сделать это, чтобы как-то не привести к вооруженному столкновению войск Королевства Дания с США", - сказал Миллер журналистам.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампЛешек МиллерНАТОЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
