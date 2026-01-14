Экс-премьер Польши допустил, что Трамп захочет подкупить жителей Гренландии

ВАРШАВА, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может захотеть подкупить политиков или население Гренландии, чтобы избежать вооруженного столкновения с Данией, заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер.
Агентство Рейтер со ссылкой на четырех информированных источников 8 января передало, что США обсуждают возможные выплаты жителям Гренландии, чтобы убедить их отделиться от Дании и войти в состав Штатов. По данным агентства, хотя точную сумму подобных выплат не определили, обсуждались объемы от 10 до 100 тысяч долларов на человека.
Вчера, 14:50
"Дания - член НАТО. Гренландия экономически и политически контролируется Данией. Таким образом, у нас была бы ситуация вооруженного выступления одного государства НАТО против другого государства НАТО. Страшно подумать, как это отразится на НАТО. Это может иметь очень серьезные последствия и стать такой трещиной, такими пертурбациями, которые сейчас трудно представить. Вполне возможно, что Трамп осознает такую ситуацию и захочет сохранить некоторые приличия. Что я имею в виду? Просто купить эту Гренландию: либо купить по какому-то торговому праву, либо просто подкупить политиков или даже подкупить население... Я думаю, что у США достаточно средств, чтобы сделать это, чтобы как-то не привести к вооруженному столкновению войск Королевства Дания с США", - сказал Миллер журналистам.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.