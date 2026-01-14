Рейтинг@Mail.ru
15:15 14.01.2026
Опрос показал, как американцы относятся к притязаниям Трампа на Гренландию
в мире
гренландия
сша
дональд трамп
нато
евросоюз
дания
в мире, гренландия, сша, дональд трамп, нато, евросоюз, дания
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Около 65% американцев боятся, что усилия президента США Дональда Трампа по установлению контроля над Гренландией нанесут вред НАТО как альянсу, а также отношениям Вашингтона с Европой, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
Согласно результатам опроса, 66% американцев встревожены тем, что действия Трампа в отношении Гренландии могут навредить альянсу НАТО, а также нанести ущерб отношениям США с европейскими партнерами. Такого мнения придерживается 91% демократов и 40% сторонников Республиканской партии.
Опрос проводился 12-13 января среди 1217 взрослых американцев. Погрешность составляет три процентных пункта.
Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в обращении к гренландцам 11 января призвал их рассказать миру о своем желании остаться в составе Дании и прекратить ее осуждать. В противном случае, отметил он, автоматически легитимизируются планы США по присоединению самого большого в мире острова. Ярлов также добавил, что Вашингтон уже готовит планы вторжения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
