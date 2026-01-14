Рейтинг@Mail.ru
Торговый дефицит США сократился благодаря пошлинам, заявил Трамп
15:09 14.01.2026 (обновлено: 15:22 14.01.2026)
Торговый дефицит США сократился благодаря пошлинам, заявил Трамп
2026-01-14T15:09:00+03:00
2026-01-14T15:22:00+03:00
Торговый дефицит США сократился благодаря пошлинам, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на объединенной военной базе Эндрюс, штат Мэриленд
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на объединенной военной базе Эндрюс, штат Мэриленд
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на объединенной военной базе Эндрюс, штат Мэриленд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Торговый дефицит США опустился до минимального уровня с 2009 года и продолжает сокращаться благодаря импортным пошлинам, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Опубликованные сегодня данные показывают, что у Соединённых Штатов самый низкий торговый дефицит с 2009 года, и он продолжает снижаться", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По его словам, рост валового внутреннего продукта США, как ожидается, превысит 5%, несмотря на потери, связанные с инициированной демократами приостановкой работы правительства, которая, по оценке президента, стоила экономике не менее 1,5%.
Трамп подчеркнул, что улучшение макроэкономических показателей стало прямым результатом введённой им тарифной политики.
"Эти невероятные цифры и беспрецедентный успех нашей страны являются прямым результатом пошлин, которые спасли нашу экономику и национальную безопасность", — заявил американский лидер.
Трамп также выразил надежду, что Верховный суд США учтёт эти "исторические достижения, спасающие страну", перед вынесением, как он отметил, самого важного в истории решения.
