Торговый дефицит США сократился благодаря пошлинам, заявил Трамп

"Эти невероятные цифры и беспрецедентный успех нашей страны являются прямым результатом пошлин, которые спасли нашу экономику и национальную безопасность", — заявил американский лидер.

Трамп также выразил надежду, что Верховный суд США учтёт эти "исторические достижения, спасающие страну", перед вынесением, как он отметил, самого важного в истории решения.