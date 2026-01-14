https://ria.ru/20260114/tramp-2067822212.html
Трамп рассказал, для чего ему нужна Гренландия
Трамп рассказал, для чего ему нужна Гренландия - РИА Новости, 14.01.2026
Трамп рассказал, для чего ему нужна Гренландия
США нужна Гренландия ради национальной безопасности, это важно для планируемой системы ПРО "Золотой купол", заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 14.01.2026
гренландия
сша
в мире
дональд трамп
гренландия
сша
Трамп рассказал, для чего ему нужна Гренландия
Трамп: Гренландия нужна США для системы ПРО "Золотой купол"