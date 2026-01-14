Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, для чего ему нужна Гренландия - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/tramp-2067822212.html
Трамп рассказал, для чего ему нужна Гренландия
Трамп рассказал, для чего ему нужна Гренландия - РИА Новости, 14.01.2026
Трамп рассказал, для чего ему нужна Гренландия
США нужна Гренландия ради национальной безопасности, это важно для планируемой системы ПРО "Золотой купол", заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:50:00+03:00
2026-01-14T14:50:00+03:00
гренландия
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067757848_211:0:2859:1490_1920x0_80_0_0_87cc6f769162ae07d0c3e4bbbd9c7441.jpg
https://ria.ru/20260111/grenlandiya-2067133439.html
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067757848_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_0aa0bfdf0af6cf51c54aeb5917edd1d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гренландия, сша, в мире, дональд трамп
Гренландия, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп рассказал, для чего ему нужна Гренландия

Трамп: Гренландия нужна США для системы ПРО "Золотой купол"

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США нужна Гренландия ради национальной безопасности, это важно для планируемой системы ПРО "Золотой купол", заявил американский президент Дональд Трамп.
"Гренландия нужна Соединенным Штатам в целях национальной безопасности. Это жизненно важно для "Золотого купола", который мы строим", - написал он в социальной сети Truth Social.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
11 января, 08:00
 
ГренландияСШАВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала