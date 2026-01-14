https://ria.ru/20260114/tramp-2067821930.html
Трамп заявил об усилении НАТО при переходе Гренландии в руки США
Трамп заявил об усилении НАТО при переходе Гренландии в руки США - РИА Новости, 14.01.2026
Трамп заявил об усилении НАТО при переходе Гренландии в руки США
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО станет более эффективной и грозной, если Гренландия окажется в руках Вашингтона. РИА Новости, 14.01.2026
Трамп заявил об усилении НАТО при переходе Гренландии в руки США
Трамп: НАТО станет более эффективной и грозной при Гренландии в руках США