Трамп заявил об усилении НАТО при переходе Гренландии в руки США
14:48 14.01.2026
Трамп заявил об усилении НАТО при переходе Гренландии в руки США
Трамп заявил об усилении НАТО при переходе Гренландии в руки США - РИА Новости, 14.01.2026
Трамп заявил об усилении НАТО при переходе Гренландии в руки США
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО станет более эффективной и грозной, если Гренландия окажется в руках Вашингтона. РИА Новости, 14.01.2026
Трамп заявил об усилении НАТО при переходе Гренландии в руки США

Трамп: НАТО станет более эффективной и грозной при Гренландии в руках США

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО станет более эффективной и грозной, если Гренландия окажется в руках Вашингтона.
"В военном отношении без огромной мощи США, большую часть которой я создал во время своего первого президентского срока и которую сейчас поднимаю на новый, еще более высокий уровень, НАТО не была бы эффективной силой или средством сдерживания - даже близко не была бы! Они знают это, и я тоже. НАТО станет гораздо более грозной и эффективной с переходом Гренландии в руки США. Все, что меньше этого, неприемлемо", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
