https://ria.ru/20260114/tramp-2067821415.html
Если США не получат Гренландию, ее получит Россия или КНР, считает Трамп
Если США не получат Гренландию, ее получит Россия или КНР, считает Трамп - РИА Новости, 14.01.2026
Если США не получат Гренландию, ее получит Россия или КНР, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что, если США не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:47:00+03:00
2026-01-14T14:47:00+03:00
2026-01-14T14:52:00+03:00
сша
россия
китай
в мире
гренландия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b4641cfc16c4a86a91cc7ea02c4fba.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067820655.html
сша
россия
китай
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409b17bbf814d434a494a63756502ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, китай, в мире, гренландия, дональд трамп
США, Россия, Китай, В мире, Гренландия, Дональд Трамп
Если США не получат Гренландию, ее получит Россия или КНР, считает Трамп
Трамп: если США не получат Гренландию, она достанется РФ или Китаю