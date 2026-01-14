Рейтинг@Mail.ru
14:47 14.01.2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что, если США не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю.
Если США не получат Гренландию, ее получит Россия или КНР, считает Трамп

Трамп: если США не получат Гренландию, она достанется РФ или Китаю

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, если США не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю.
"Если мы не получим ее (Гренландию - ред.), она достанется России или Китаю, а этого не произойдет", - написал он в соцсети Truth Social.
Трамп призвал НАТО помочь США получить Гренландию
