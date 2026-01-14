Рейтинг@Mail.ru
14:45 14.01.2026 (обновлено: 15:13 14.01.2026)
Трамп призвал НАТО помочь США получить Гренландию
Трамп призвал НАТО помочь США получить Гренландию
Североатлантический альянс должен помочь США получить Гренландию, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс должен помочь США получить Гренландию, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"НАТО следует проложить путь к тому, чтобы она (Гренландия. — Прим. ред.) принадлежала нам", — написал он в соцсети Truth Social.
Трамп пригрозил премьеру Гренландии большой проблемой
Вчера, 02:49
Трамп пригрозил премьеру Гренландии большой проблемой
Вчера, 02:49
По его мнению, альянс станет более эффективным и грозным, если остров окажется в руках Вашингтона. Президент США утверждает, что в противном случае он может достаться России или Китаю.
Трамп добавил, что Штатам нужна Гренландия с точки зрения безопасности, в частности для планируемой системы ПРО "Золотой купол".

Территория входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.

Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
ЕС склоняется к умиротворению Трампа в ситуации с Гренландией, пишут СМИ
Вчера, 09:56
Вчера, 09:56

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США окажутся реальными.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
13 января, 17:51
 
