Трамп призвал НАТО помочь США получить Гренландию

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс должен помочь США получить Гренландию, Североатлантический альянс должен помочь США получить Гренландию, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

« "НАТО следует проложить путь к тому, чтобы она ( Гренландия . — Прим. ред.) принадлежала нам", — написал он в соцсети Truth Social.

По его мнению, альянс станет более эффективным и грозным, если остров окажется в руках Вашингтона. Президент США утверждает, что в противном случае он может достаться России или Китаю.

Трамп добавил, что Штатам нужна Гренландия с точки зрения безопасности, в частности для планируемой системы ПРО "Золотой купол".

Территория входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО

В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.

После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".

Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети

Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.