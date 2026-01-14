ЕС склоняется к умиротворению Трампа в ситуации с Гренландией, пишут СМИ

Рейтинг@Mail.ru
09:56 14.01.2026 (обновлено: 10:53 14.01.2026)
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, нато, евросоюз, стивен миллер, удары сша по венесуэле
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Стивен Миллер, Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ЕС склоняется к умиротворению президента США Дональда Трампа, а не к конфликту в ситуации с Гренландией, пишет Politico.
«
"От предложений использовать НАТО для усиления безопасности Арктики до уступок США по вопросу добычи полезных ископаемых — лидеры блока больше всего склоняются к умиротворению Трампа, а не к конфронтации с ним", — сообщило издание со ссылкой на трех дипломатов и чиновника из Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на объединенной военной базе Эндрюс, штат Мэриленд. 14 января 2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп пригрозил премьеру Гренландии большой проблемой
Вчера, 02:49
По словам одного из собеседников Politico, ЕС может заключить с Трампом сделку, в рамках которой увеличит инвестиции в безопасность арктического региона и даст возможность Вашингтону получать выгоду от природных ресурсов Гренландии.

Территория входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.

Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
12 января, 22:57

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
Ситуация обострилась после военной операции Штатов в Венесуэле в начале января. Тогда Трамп вновь заявил, что США нуждаются в Гренландии. А незадолго до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США окажутся реальными.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампНАТОЕвросоюзСтивен МиллерУдары США по Венесуэле
 
 
