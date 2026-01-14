ЕС склоняется к умиротворению Трампа в ситуации с Гренландией, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ЕС склоняется к умиротворению президента США Дональда Трампа, а не к конфликту в ситуации с Гренландией, пишет Politico.

Территория входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.

В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.

Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.