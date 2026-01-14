Трамп нарастил добычу нефти и газа, но не сдержал рост цен на электричество

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Гигаваттные амбиции" американского президента Дональда Трампа и запущенная им гонка за технологическое лидерство США привели к тому, что цены на электроэнергию в стране выросли более чем на 10% - даже несмотря на увеличение добычи нефти и газа, выяснило РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы.

Первый год пребывания Дональда Трампа в Белом доме как 47-го президента США подходит к концу 20 января. Визитной карточкой его политики за этот период стали тарифные войны и гонка за технологическое лидерство. Так, Трамп назвал Штаты "мировой сверхдержавой" в области искусственного интеллекта, которая якобы "опережает" Китай

Однако масштабные планы по строительству центров обработки данных ударили по энергосети в стране. Так, средняя стоимость электричества в Штатах достигла при Трампе 13,6 цента за киловатт-час. Таким образом, потребители платят уже на 10,4% выше, чем во время президентства Джо Байдена , когда средняя цена составляла 12,3 цента за киловатт-час.

При этом рост цен на электроэнергию не удалось сдержать увеличением добычи нефти и газа. Средний объем нефтедобычи в январе-октябре 2025 года составил 13,6 миллиона баррелей в сутки против 12,4 миллиона - во время президентства Байдена. Таким образом, показатель увеличился на 9,6%.

Кроме того, данные за отчетный период иллюстрируют, что вырос при Трампе и объем газовой добычи - в среднем до 3,7 миллиарда кубометров в сутки. Это на 7,3% выше, чем в 2021-2024 годы, когда страной руководил Байден.