Трамп получил доклад о ситуации в Иране, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил доклад о ситуации в Иране во время совещания со своей администрацией по возвращении из Детройта, сообщил портал Axios со ссылкой на источник.
"Вернувшись сегодня вечером из Детройта, президент Трамп присоединился к совещанию по Ирану, которое проходило под председательством вице-президента (Джей Ди - ред.) Вэнса и в котором участвовали высокопоставленные члены его команды по национальной безопасности. По словам осведомленного источника, Трампу был представлен доклад о ситуации в Иране", - написал журналист издания Барак Равид в соцсети X.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.