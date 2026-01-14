Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что считает себя человеком морали - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/tramp-2067713706.html
Трамп заявил, что считает себя человеком морали
Трамп заявил, что считает себя человеком морали - РИА Новости, 14.01.2026
Трамп заявил, что считает себя человеком морали
Президент США Дональд Трамп признался в среду, что считает себя человеком морали, добавив, что не хочет видеть человеческих смертей и страданий. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T04:10:00+03:00
2026-01-14T04:10:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067338069_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_884eee7f621fe2831c83c9f348479b8f.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067711884.html
https://ria.ru/20260108/tramp-2066930182.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067338069_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d40ba8b8e312bae800ab0cf82d3d130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Трамп заявил, что считает себя человеком морали

Трамп признался, что считает себя человеком морали и не хочет видеть смертей

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался в среду, что считает себя человеком морали, добавив, что не хочет видеть человеческих смертей и страданий.
"Я - человек морали. Мне неприятно видеть смерть. Мне неприятно видеть, как страдают наши люди. И мне неприятно видеть, как страдают люди на другой стороне", - сказал он в интервью телеканалу CBS.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп поставил собственную нравственность выше конституции США
Вчера, 03:42
Американский лидер заверил, что признает конституцию США и судебную систему, но отметил, что главным сдерживающим фактором для него остается его собственная мораль. Он подчеркнул, что совсем не рад числу погибших в Венесуэле в результате проведенной там Соединенными Штатами операции, хотя сами США и не понесли человеческих потерь.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес уточнял после этого, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли сто человек.
Ранее США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. В связи с этим в США и за их пределами обвиняли американские власти в убийствах членов экипажей этих судов. ООН отмечали, что удары США по судам нарушают международное гуманитарное право.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп заявил, что его как главнокомандующего ограничивает лишь мораль
8 января, 22:29
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Дональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала