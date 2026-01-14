Трамп поставил собственную нравственность выше конституции США

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководствуется конституцией Соединенных Штатов и признает полномочия Верховного суда, но остановить его может только собственная очень высокая нравственность.
"Они (полномочия - ред.) ограничены моей нравственностью, и я очень нравственный человек, так что они ограничены", - сказал Трамп в интервью CBS.
Так президент ответил на вопрос, считает ли он применимым ко внутренней политике ранее озвученную им мысль о том, что его полномочия верховного главнокомандующего ограничиваются лишь его собственной нравственностью, а не международными нормами.
Президент отметил, что хочет хорошего для США, "само собой", признает конституцию и Верховный суд.
"Вы спросили, что реально может остановить", - сказал Трамп, снова провозгласив себя нравственной личностью.
