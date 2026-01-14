Рейтинг@Mail.ru
Трамп поставил собственную нравственность выше конституции США
03:42 14.01.2026
Трамп поставил собственную нравственность выше конституции США
2026
Трамп поставил собственную нравственность выше конституции США

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководствуется конституцией Соединенных Штатов и признает полномочия Верховного суда, но остановить его может только собственная очень высокая нравственность.
"Они (полномочия - ред.) ограничены моей нравственностью, и я очень нравственный человек, так что они ограничены", - сказал Трамп в интервью CBS.
