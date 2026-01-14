Трамп заявил, что глава ФРС либо некомпетентен, либо коррумпирован

Рейтинг@Mail.ru
03:30 14.01.2026 (обновлено: 04:09 14.01.2026)
Трамп назвал главу ФРС Пауэлла паршивым председателем ФРС

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель ФРС Джером Пауэлл
Председатель ФРС Джером Пауэлл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о готовности минюста предъявить обвинения главе ФРС США Джерому Пауэллу заявил, что тот либо некомпетентен, либо коррумпирован.
В понедельник Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям президента США Дональда Трампа и снижать процентные ставки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трамп назвал главу ФРС Пауэлла "кретином" и пообещал его скорую отставку
13 января, 23:03
"Он (Пауэлл - ред.) либо коррумпирован, либо некомпетентен", - сказал президент США в интервью CBS.
Трамп также окрестил Пауэлла "паршивым" председателем ФРС.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп оказался не в курсе сообщений о готовящемся преследовании Пауэлла
12 января, 05:46
 
