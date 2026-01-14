Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил премьеру Гренландии большой проблемой - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 14.01.2026 (обновлено: 10:12 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/tramp-2067707670.html
Трамп пригрозил премьеру Гренландии большой проблемой
Трамп пригрозил премьеру Гренландии большой проблемой - РИА Новости, 14.01.2026
Трамп пригрозил премьеру Гренландии большой проблемой
Премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена ждет большая проблема за слова о предпочтении острова оставаться в составе Дании, заявил президент США Дональд... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T02:49:00+03:00
2026-01-14T10:12:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067744618_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_4333747d466b50c0b149930946d04c00.jpg
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
https://ria.ru/20260113/rossiya-2067471330.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067744618_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ed1bbb8141e179787d27b9db813b365c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Трамп пригрозил премьеру Гренландии большой проблемой

Трамп пообещал большую проблему главе Гренландии за слова о предпочтении Дании

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами на военной базе Эндрюс, штат Мэриленд. 14 января 2026
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на военной базе Эндрюс, штат Мэриленд. 14 января 2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на военной базе Эндрюс, штат Мэриленд. 14 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена ждет большая проблема за слова о предпочтении острова оставаться в составе Дании, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Что ж, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой", — ответил он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать высказывания политика.
Во вторник Нильсен сообщил, что Гренландия не хочет, чтобы Вашингтон владел островом или имел контроль над ним.

Территория входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.

Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока хозяин Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее: Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение США присоединить к себе эту территорию.
Ситуация обострилась после военной операции Штатов в Венесуэле в начале января. Тогда Трамп вновь заявил, что США нуждаются в Гренландии. А незадолго до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в самой Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий в совместном заявлении осудили риторику Вашингтона и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США окажутся реальными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России
13 января, 08:00
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала