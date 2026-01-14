Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США предстоит принять решение по поводу Ирана - РИА Новости, 14.01.2026
02:08 14.01.2026
Трамп заявил, что США предстоит принять решение по поводу Ирана
Трамп заявил, что США предстоит принять решение по поводу Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, каким может быть характер военных действий против Ирана со стороны Вашингтона, но добавил, что по этому поводу... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
дональд трамп
сша
иран
вашингтон (штат)
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп заявил, что США предстоит принять решение по поводу Ирана

Трамп заявил, что знает, каким может быть характер военных действий против Ирана

© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, каким может быть характер военных действий против Ирана со стороны Вашингтона, но добавил, что по этому поводу предстоит принять решение.
"Я знаю точно, что это могло бы быть, но мы должны принять решение", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будут ли это действия в киберпространстве или же более привычные военные удары.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
