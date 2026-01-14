Трамп заявил, что США предстоит принять решение по поводу Ирана

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, каким может быть характер военных действий против Ирана со стороны Вашингтона, но добавил, что по этому поводу предстоит принять решение.
"Я знаю точно, что это могло бы быть, но мы должны принять решение", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будут ли это действия в киберпространстве или же более привычные военные удары.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.