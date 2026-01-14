Трамп предложит Стармеру место в "совете мира" по сектору Газа, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен предложить премьеру Великобритании Киру Стармеру место в "совете мира" для временного управления сектором Газа среди лидеров Германии, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Катара, Египта и Турции, сообщает газета Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.
"Президент США намерен предложить сэру Киру место в команде мировых лидеров, которая будет управлять территорией (сектора Газа - ред.) и заниматься ее восстановлением. Ожидается, что в ближайшие дни в план Трампа войдут лидеры стран-союзников, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Саудовскую Аравию, Катар, Египет и Турцию", - пишет издание.
Дипломатические источники добавили, что США считают необходимым наличие людей на должностях, "равных" должности Трампа, для надзора за восстановлением сектора Газа.
Ранее газета Financial Times сообщала, что бывшего британского премьер-министра Тони Блэра исключили из списка кандидатов на должность в "совете мира" в Газе, координацию управления сектором возглавит болгарский дипломат Николай Младенов.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
