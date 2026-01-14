Рейтинг@Mail.ru
Трамп предложит Стармеру место в "совете мира" по сектору Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
01:02 14.01.2026
Трамп предложит Стармеру место в "совете мира" по сектору Газа, пишут СМИ
Трамп предложит Стармеру место в "совете мира" по сектору Газа, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп намерен предложить премьеру Великобритании Киру Стармеру место в "совете мира" для временного управления сектором Газа среди лидеров РИА Новости, 14.01.2026
2026
Трамп предложит Стармеру место в "совете мира" по сектору Газа, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен предложить премьеру Великобритании Киру Стармеру место в "совете мира" для временного управления сектором Газа среди лидеров Германии, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Катара, Египта и Турции, сообщает газета Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.
"Президент США намерен предложить сэру Киру место в команде мировых лидеров, которая будет управлять территорией (сектора Газа - ред.) и заниматься ее восстановлением. Ожидается, что в ближайшие дни в план Трампа войдут лидеры стран-союзников, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Саудовскую Аравию, Катар, Египет и Турцию", - пишет издание.
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
США в среду объявят о новой структуре управления в Газе, сообщают СМИ
13 января, 21:43
Дипломатические источники добавили, что США считают необходимым наличие людей на должностях, "равных" должности Трампа, для надзора за восстановлением сектора Газа.
Ранее газета Financial Times сообщала, что бывшего британского премьер-министра Тони Блэра исключили из списка кандидатов на должность в "совете мира" в Газе, координацию управления сектором возглавит болгарский дипломат Николай Младенов.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Россия ждет от США разъяснений по формированию "совета мира" в Газе
24 ноября 2025, 20:32
 
В миреСШАЕгипетИзраильДональд ТрампКир СтармерТони БлэрООНХАМАС
 
 
