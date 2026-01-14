Трамп пообещал ответить на казни участников беспорядков в Иране

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не в курсе сообщений о том, что в Иране готовятся казнить участников беспорядков, но пообещал серьезные меры, если это произойдет.
"Я не слышал о повешениях. Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS в ответ на соответствующий вопрос.
Журналист попросил уточнить, что именно президент имеет в виду.
"Мы предпримем серьезные действия, если они это сделают", - ответил Трамп.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
