Трамп назвал целью своих действий в адрес Ирана победу

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конечной целью его действий в отношении Ирана является "победа", не уточнив, что он под этим подразумевает.
"Конечная цель - победа. Я люблю побеждать", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.
Трамп не уточнил, что он подразумевает под победой, но привел в пример действия США в Венесуэле, ликвидацию лидера ИГ ("Исламское государство")* Абу Бакра аль-Багдади и иранского генерала Касема Сулеймани, а также удар по иранской ядерной инфраструктуре.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
* Запрещенная в России террористическая организация.
