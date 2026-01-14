Рейтинг@Mail.ru
00:06 14.01.2026 (обновлено: 04:24 14.01.2026)
Трамп рассказал, насколько хочет понижения цен на нефть
Трамп рассказал, насколько хочет понижения цен на нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть понижение цены на нефть до отметки в 53 доллара за баррель. РИА Новости, 14.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть понижение цены на нефть до отметки в 53 доллара за баррель.
"Сейчас у нас 58 (долларов за баррель - ред.), я бы хотел видеть 53", - сказал Трамп журналистам в ходе визита на завод компании Ford в штате Мичиган.
США намерены добиваться снижения цен на нефть в мире, заявил Трамп
13 января, 22:22
Президент Трамп ранее заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти. Он также пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
США смогут сильно увеличить добычу нефти в Венесуэле, заявил Трамп
9 января, 23:26
 
