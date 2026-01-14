https://ria.ru/20260114/tramp-2067698395.html
Трамп рассказал, насколько хочет понижения цен на нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть понижение цены на нефть до отметки в 53 доллара за баррель. РИА Новости, 14.01.2026
Трамп заявил, что хочет увидеть снижение цены на нефть до 53 долларов за баррель