Рейтинг@Mail.ru
Трамп разъяснил, что имел в виду под помощью протестующим в Иране - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 14.01.2026 (обновлено: 00:22 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/tramp-2067698248.html
Трамп разъяснил, что имел в виду под помощью протестующим в Иране
Трамп разъяснил, что имел в виду под помощью протестующим в Иране - РИА Новости, 14.01.2026
Трамп разъяснил, что имел в виду под помощью протестующим в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что под помощью протестующим Ирана имел в виду в том числе и экономические меры. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T00:03:00+03:00
2026-01-14T00:22:00+03:00
в мире
иран
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067313175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7cb10c4c6a4466f56466892b712676b.jpg
https://ria.ru/20260113/iran-2067692996.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067313175_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0c524ca8cd87fed40f47d22c9085085f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, дональд трамп, сша
В мире, Иран, Дональд Трамп, США
Трамп разъяснил, что имел в виду под помощью протестующим в Иране

Трамп заявил, что под помощью протестующим Ирана имел в виду экономические меры

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что под помощью протестующим Ирана имел в виду в том числе и экономические меры.
Ранее Трамп пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в Truth Social, что "помощь в пути".
"На подходе много помощи, причем в различных формах, включая экономическую", - заявил президент в интервью телеканалу CBS.
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Администрация Трампа прокомментировала возможность атаки на Иран
13 января, 22:48
 
В миреИранДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала