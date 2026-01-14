https://ria.ru/20260114/tramp-2067698248.html
Трамп разъяснил, что имел в виду под помощью протестующим в Иране
Трамп разъяснил, что имел в виду под помощью протестующим в Иране - РИА Новости, 14.01.2026
Трамп разъяснил, что имел в виду под помощью протестующим в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что под помощью протестующим Ирана имел в виду в том числе и экономические меры. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T00:03:00+03:00
2026-01-14T00:03:00+03:00
2026-01-14T00:22:00+03:00
в мире
иран
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067313175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7cb10c4c6a4466f56466892b712676b.jpg
https://ria.ru/20260113/iran-2067692996.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067313175_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0c524ca8cd87fed40f47d22c9085085f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, дональд трамп, сша
В мире, Иран, Дональд Трамп, США
Трамп разъяснил, что имел в виду под помощью протестующим в Иране
Трамп заявил, что под помощью протестующим Ирана имел в виду экономические меры