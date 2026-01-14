Рейтинг@Mail.ru
Дедушка со спичками: Трамп ударил по России и Китаю одновременно
08:00 14.01.2026
Дедушка со спичками: Трамп ударил по России и Китаю одновременно
Непоследовательность Дональда Трампа в российских медиа часто становится поводом посмеяться. Сегодня он заявляет одно, завтра другое, а послезавтра возвращается
2026
Давид Нармания
сша, россия, иран, дональд трамп, удары сша по венесуэле, аналитика
США, Россия, Иран, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле, Аналитика

Дедушка со спичками: Трамп ударил по России и Китаю одновременно

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Непоследовательность Дональда Трампа в российских медиа часто становится поводом посмеяться. Сегодня он заявляет одно, завтра другое, а послезавтра возвращается к тому, с чего начинали. Или нет.
Однако за громкими и противоречивыми заявлениями скрывается четкий план. И его президент США не скрывает — он доступно изложен в Стратегии национальной безопасности.
Так что Трамп держит слово. Он обещал уйти с Ближнего Востока? Обещал. Но он никогда не говорил, что оставит после своего ухода порядок. Его и в период активности Вашингтона на этом направлении не было, а уж оставить геополитическим оппонентам кухню мировой политики в чистоте было бы и вовсе преступлением против американских интересов.
Поэтому президент США и сжигает за собой мосты. И пламя это рискует перекинуться на Иран. По крайней мере, американцы все для этого делают.
Нет, конечно же, волнения в Исламской Республике происходят с незавидной регулярностью. И да, у них есть вполне конкретная экономическая подоплека — еще бы ее не было после четырех десятилетий под санкциями. Их, кстати, частично снимал Обама после соглашения о ядерной программе. Переговоры с Рухани, который как раз и приходил к власти как сторонник реформ и дипломатии с США, дали свои плоды. Но ненадолго. Трамп в свой первый президентский срок вернул и усилил ограничения.
Так что к злоключениям иранцев США напрямую приложили свою руку. Потому и нынешние призывы "выходить на улицы и бороться за свободу и процветание" откровенно несут лицемерием.
Собственно, сложно назвать хотя бы один народ, который повелся бы на эти призывы и действительно получил свободу и процветание. У украинцев, избитых ТЦК, спросите, как им такая демократия.
Но излюбленной тактике США не изменяют и в Иране. Причем протесты в стране понемногу идут на спад, зато внешнее давление только усиливается, хотя и изначально его можно было заметить невооруженным глазом. Чего стоит только сын свергнутого в 1979-м шаха, которого американцы вытащили из закромов. Долгие годы он даже в эмиграции не воспринимался как лидер. А теперь призывает "свой народ" на улицы и одновременно просит Трампа оказать им посильную поддержку бомбами.
И Трамп, скорее всего, окажет.
На полномасштабную кампанию "как в Ираке" у США сейчас нет сил, времени, денег и желания. А вот очередной авиаудар никогда не вредил делу демократии.
И дело не в том, случится ли это в формате "получай, скала паршивая", как это было летом, или более масштабно. Основная задача Трампа — добиться свержения режима как можно дешевле для самой Америки.
Можно, конечно, привести к власти того же Пехлеви. А, как говорится, зачем? Во-первых, он не удержится, во-вторых — для Трампа это статья расходов, а не доходов, а в-третьих — даже протестующим иранцам он не сильно-то и по душе. За него митингуют так же, как на Сенатской, по поверью, кричали "За Константина и жену его Конституцию", не особо понимая, о чем речь.
Нет, все это Трампу в отдельности и США в целом не особо интересно. Но тогда ради чего все это?
Свержение нынешней власти в Иране может привести к катастрофе. Возникшее на руинах Ирака "Исламское государство"* на десятилетие стало очагом нестабильности в регионе и угрозой для всех соседних государств. Иран — втрое больше. Появление чего-то подобного ИГ* в 83-миллионной стране станет проблемой для всех. Для России, для Китая, Кавказа и Средней Азии, для Пакистана, для арабских монархий и арабских республик.
О каком "Одном поясе и одном пути" или коридоре Север — Юг может идти речь, когда в сердце континента, на перекрестке всех возможных маршрутов возникнет зияющая черная дыра экстремизма и радикализма?
И главное — это уже не проблема США.
Ну чем не введение в "доктрину Донро"?
* Запрещенная в России террористическая организация.
