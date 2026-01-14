Дедушка со спичками: Трамп ударил по России и Китаю одновременно

Непоследовательность Дональда Трампа в российских медиа часто становится поводом посмеяться. Сегодня он заявляет одно, завтра другое, а послезавтра возвращается к тому, с чего начинали. Или нет.

Однако за громкими и противоречивыми заявлениями скрывается четкий план. И его президент США не скрывает — он доступно изложен в Стратегии национальной безопасности.

Так что Трамп держит слово. Он обещал уйти с Ближнего Востока ? Обещал. Но он никогда не говорил, что оставит после своего ухода порядок. Его и в период активности Вашингтона на этом направлении не было, а уж оставить геополитическим оппонентам кухню мировой политики в чистоте было бы и вовсе преступлением против американских интересов.

Поэтому президент США и сжигает за собой мосты. И пламя это рискует перекинуться на Иран . По крайней мере, американцы все для этого делают.

Нет, конечно же, волнения в Исламской Республике происходят с незавидной регулярностью. И да, у них есть вполне конкретная экономическая подоплека — еще бы ее не было после четырех десятилетий под санкциями. Их, кстати, частично снимал Обама после соглашения о ядерной программе. Переговоры с Рухани, который как раз и приходил к власти как сторонник реформ и дипломатии с США, дали свои плоды. Но ненадолго. Трамп в свой первый президентский срок вернул и усилил ограничения.

Так что к злоключениям иранцев США напрямую приложили свою руку. Потому и нынешние призывы "выходить на улицы и бороться за свободу и процветание" откровенно несут лицемерием.

Собственно, сложно назвать хотя бы один народ, который повелся бы на эти призывы и действительно получил свободу и процветание. У украинцев, избитых ТЦК, спросите, как им такая демократия.

Но излюбленной тактике США не изменяют и в Иране. Причем протесты в стране понемногу идут на спад, зато внешнее давление только усиливается, хотя и изначально его можно было заметить невооруженным глазом. Чего стоит только сын свергнутого в 1979-м шаха, которого американцы вытащили из закромов. Долгие годы он даже в эмиграции не воспринимался как лидер. А теперь призывает "свой народ" на улицы и одновременно просит Трампа оказать им посильную поддержку бомбами.

И Трамп, скорее всего, окажет.

На полномасштабную кампанию "как в Ираке" у США сейчас нет сил, времени, денег и желания. А вот очередной авиаудар никогда не вредил делу демократии.

И дело не в том, случится ли это в формате "получай, скала паршивая", как это было летом, или более масштабно. Основная задача Трампа — добиться свержения режима как можно дешевле для самой Америки

Можно, конечно, привести к власти того же Пехлеви. А, как говорится, зачем? Во-первых, он не удержится, во-вторых — для Трампа это статья расходов, а не доходов, а в-третьих — даже протестующим иранцам он не сильно-то и по душе. За него митингуют так же, как на Сенатской, по поверью, кричали "За Константина и жену его Конституцию", не особо понимая, о чем речь.

Нет, все это Трампу в отдельности и США в целом не особо интересно. Но тогда ради чего все это?

Кавказа и Свержение нынешней власти в Иране может привести к катастрофе. Возникшее на руинах Ирака "Исламское государство"* на десятилетие стало очагом нестабильности в регионе и угрозой для всех соседних государств. Иран — втрое больше. Появление чего-то подобного ИГ* в 83-миллионной стране станет проблемой для всех. Для России , для Китая Средней Азии , для Пакистана , для арабских монархий и арабских республик.

О каком "Одном поясе и одном пути" или коридоре Север — Юг может идти речь, когда в сердце континента, на перекрестке всех возможных маршрутов возникнет зияющая черная дыра экстремизма и радикализма?

И главное — это уже не проблема США.

Ну чем не введение в "доктрину Донро"?