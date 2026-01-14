Рейтинг@Mail.ru
В Томске осудили подростка за диверсии и госизмену - РИА Новости, 14.01.2026
10:53 14.01.2026
В Томске осудили подростка за диверсии и госизмену
В Томске осудили подростка за диверсии и госизмену - РИА Новости, 14.01.2026
В Томске осудили подростка за диверсии и госизмену
Томский областной суд приговорил несовершеннолетнего жителя региона к 8,5 годам колонии за совершение диверсий и государственную измену, сообщает УФСБ по... РИА Новости, 14.01.2026
В Томске осудили подростка за диверсии и госизмену

Подросток в Томске получил 8,5 лет за диверсии и госизмену

© РИА Новости / Евгений Биятов
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Томский областной суд приговорил несовершеннолетнего жителя региона к 8,5 годам колонии за совершение диверсий и государственную измену, сообщает УФСБ по Томской области.
"Приговором Томского областного суда подсудимый признан виновным… Ему назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии до достижения им совершеннолетнего возраста, после чего - в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Молодого человека признали виновным по статье 275 УК РФ "Государственная измена", части 1 статьи 281 УК РФ "Диверсия" и части 1 статьи 281.1 УК РФ "Содействие диверсионной деятельности".
По данным ведомства, подсудимый оказывал содействие представителям спецслужб и организаций Украины в деятельности, направленной против безопасности России.
"Выражая приверженность украинской стороне, с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации обвиняемый осуществил диверсионно-террористические акты в отношении объектов отрасли связи Томской области", - сообщили в УФСБ.
ФСБ предотвратила запланированный Киевом подрыв на газовой инфраструктуре в КБР - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СК возбудил дело после предотвращения диверсии Киева в Кабардино-Балкарии
