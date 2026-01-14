Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, кто записал разговор Тимошенко о подкупе депутатов Рады
17:35 14.01.2026
СМИ узнали, кто записал разговор Тимошенко о подкупе депутатов Рады
СМИ узнали, кто записал разговор Тимошенко о подкупе депутатов Рады
Разговор, в котором лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает подкуп депутатов Верховной рады, записал завербованный Национальным антикоррупционным... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:35:00+03:00
2026-01-14T17:35:00+03:00
СМИ узнали, кто записал разговор Тимошенко о подкупе депутатов Рады

Разговор Тимошенко о подкупе депутатов записал завербованный НАБУ парламентарий

© AP Photo / Efrem LukatskyЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Разговор, в котором лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает подкуп депутатов Верховной рады, записал завербованный Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) парламентарий Сергей Кузьминых, ранее фигурировавший в уголовном деле о коррупции, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в украинском парламенте.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дело против Тимошенко устранило потенциального спикера Рады, заявил депутат
Вчера, 16:14
"Депутатом, который записал разговоры с Юлией Тимошенко и "слил" их в НАБУ был нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых. Он в 2022 году сам стал фигурантом коррупционного уголовного дела НАБУ. И, по распространенному среди депутатов мнению, был завербован антикоррупционными органами в качестве агента-провокатора, который, по согласованию НАБУ и САП, предлагает различным людям коррупционные схемы, а затем на основании этого возбуждаются уголовные дела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации источника издания, дело в отношении Тимошенко могло быть срежиссировано НАБУ и САП.
"Речь не идет о том, что некие депутаты по своей инициативе решили пойти к Юле и предложить свои услуги по голосованию за деньги. Речь идет о том, что НАБУ решила использовать желание Юли расширить свою группу влияния в Раде и получить возможность блокировать те или иные голосования, для того, чтоб организовать против нее уголовное дело. Поэтому специально обученные нардепы подошли к Тимошенко и предложили свои услуги. А та, получается, клюнула на наживку", - приводит "Страна" слова источника".
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Депутат Рады вышла из фракции "Батькивщина" из-за дела против Тимошенко
Вчера, 16:58
 
В миреУкраинаЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийДавид АрахамияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Партия "Батькивщина"Верховная Рада Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
