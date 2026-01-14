СМИ узнали, кто записал разговор Тимошенко о подкупе депутатов Рады

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Разговор, в котором лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает подкуп депутатов Верховной рады, записал завербованный Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) парламентарий Сергей Кузьминых, ранее фигурировавший в уголовном деле о коррупции, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в украинском парламенте.

"Депутатом, который записал разговоры с Юлией Тимошенко и "слил" их в НАБУ был нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых. Он в 2022 году сам стал фигурантом коррупционного уголовного дела НАБУ. И, по распространенному среди депутатов мнению, был завербован антикоррупционными органами в качестве агента-провокатора, который, по согласованию НАБУ и САП, предлагает различным людям коррупционные схемы, а затем на основании этого возбуждаются уголовные дела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

По информации источника издания, дело в отношении Тимошенко могло быть срежиссировано НАБУ и САП.

"Речь не идет о том, что некие депутаты по своей инициативе решили пойти к Юле и предложить свои услуги по голосованию за деньги. Речь идет о том, что НАБУ решила использовать желание Юли расширить свою группу влияния в Раде и получить возможность блокировать те или иные голосования, для того, чтоб организовать против нее уголовное дело. Поэтому специально обученные нардепы подошли к Тимошенко и предложили свои услуги. А та, получается, клюнула на наживку", - приводит "Страна" слова источника".