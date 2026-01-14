Тимошенко сделала новое заявление из-за расследования НАБУ

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отрицает, что это она в кадре на опубликованных пленках НАБУ. Об этом политик написала в своих соцсетях.



"Официально заявляю, что обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне ни одного отношения. Я отвергаю все обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядка. Я это уже не раз делала", — говорится в публикации.