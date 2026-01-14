https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067807153.html
СМИ: Тимошенко обещала депутатам по десять тысяч долларов за голосование
СМИ: Тимошенко обещала депутатам по десять тысяч долларов за голосование - РИА Новости, 14.01.2026
СМИ: Тимошенко обещала депутатам по десять тысяч долларов за голосование
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала парламентариям крупное денежное вознаграждение за "правильное" голосование, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 14.01.2026
украина
СМИ: Тимошенко обещала депутатам по десять тысяч долларов за голосование
Тимошенко обещала депутатам по $10 тысяч за правильное голосование
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала парламентариям крупное денежное вознаграждение за "правильное" голосование, пишет "Страна.ua".
«
"По десять тысяч долларов на депутата в месяц. На опубликованных НАБУ "пленках Тимошенко" голос, похожий на главу фракции "Батькивщина", обсуждает ежемесячные выплаты группе из трех депутатов за голосования", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Издание также приводит текстовое сообщение, которое Тимошенко, по данным следствия, отправила депутатам по вчерашнему голосованию: "Завтра только кадровые вопросы. Увольнение: Малюк, Шмыгаль, Федоров. Голосуем "за" увольнение всех. <...> За назначение не голосуем ни за кого".
Минувшей ночью антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии Тимошенко
и нашли крупную сумму наличных. Политик заявила, что это ее личные сбережения. Затем она получила подозрение в коррупции, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Вопросы касались не только законопроектов, но и кадровых решений. Речь шла о постоянном сотрудничестве, оно предусматривало выплаты заранее и было рассчитано на длительный период. Лидер "Батькивщины" заявила, что на пленках не ее голос.
Депутат Алексей Гончаренко
* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.
Тимошенко отрицает обвинения, назвав обыски пиар-ходом и зачисткой конкурентов. Некоторые украинские СМИ считают ее одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.
Также они связывают обыски с голосованием по отставке главы СБУ
Василия Малюка*, где "Батькивщина
" сыграла ключевую роль. Это вызвало конфликт с так называемой "антизеленской коалицией", в которую входят НАБУ и САП
. Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы после скандала с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского
Тимуром Миндичем.
* Внесен в список террористов и экстремистов.