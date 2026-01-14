Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Тимошенко обещала депутатам по десять тысяч долларов за голосование - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 14.01.2026 (обновлено: 17:35 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067807153.html
СМИ: Тимошенко обещала депутатам по десять тысяч долларов за голосование
СМИ: Тимошенко обещала депутатам по десять тысяч долларов за голосование - РИА Новости, 14.01.2026
СМИ: Тимошенко обещала депутатам по десять тысяч долларов за голосование
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала парламентариям крупное денежное вознаграждение за "правильное" голосование, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:59:00+03:00
2026-01-14T17:35:00+03:00
в мире
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067756823_0:186:2759:1738_1920x0_80_0_0_225041068a9808870b00ab367b1c54da.jpg
https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067826562.html
https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067732491.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Переговоры Тимошенко с депутатами об оплате голосования в Раде
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте.
2026-01-14T13:59
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067756823_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_4f67ee54f382ee8bfa77224bcc042178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юлия тимошенко, партия "батькивщина", национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина
В мире, Юлия Тимошенко, Партия "Батькивщина", Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Украина
СМИ: Тимошенко обещала депутатам по десять тысяч долларов за голосование

Тимошенко обещала депутатам по $10 тысяч за правильное голосование

© AP Photo / Efrem LukatskyЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Юлия Тимошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала парламентариям крупное денежное вознаграждение за "правильное" голосование, пишет "Страна.ua".
«
"По десять тысяч долларов на депутата в месяц. На опубликованных НАБУ "пленках Тимошенко" голос, похожий на главу фракции "Батькивщина", обсуждает ежемесячные выплаты группе из трех депутатов за голосования", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Издание также приводит текстовое сообщение, которое Тимошенко, по данным следствия, отправила депутатам по вчерашнему голосованию: "Завтра только кадровые вопросы. Увольнение: Малюк, Шмыгаль, Федоров. Голосуем "за" увольнение всех. <...> За назначение не голосуем ни за кого".
Минувшей ночью антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии Тимошенко и нашли крупную сумму наличных. Политик заявила, что это ее личные сбережения. Затем она получила подозрение в коррупции, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Вопросы касались не только законопроектов, но и кадровых решений. Речь шла о постоянном сотрудничестве, оно предусматривало выплаты заранее и было рассчитано на длительный период. Лидер "Батькивщины" заявила, что на пленках не ее голос.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Тимошенко сделала новое заявление из-за расследования НАБУ
Вчера, 14:57
Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.
Тимошенко отрицает обвинения, назвав обыски пиар-ходом и зачисткой конкурентов. Некоторые украинские СМИ считают ее одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.
Также они связывают обыски с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка*, где "Батькивщина" сыграла ключевую роль. Это вызвало конфликт с так называемой "антизеленской коалицией", в которую входят НАБУ и САП. Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы после скандала с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
На Украине сделали громкое заявление после обысков у Тимошенко
Вчера, 09:13
 
В миреЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала