СМИ: Тимошенко обещала депутатам по десять тысяч долларов за голосование

"По десять тысяч долларов на депутата в месяц. На опубликованных НАБУ "пленках Тимошенко" голос, похожий на главу фракции "Батькивщина", обсуждает ежемесячные выплаты группе из трех депутатов за голосования", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Издание также приводит текстовое сообщение, которое Тимошенко, по данным следствия, отправила депутатам по вчерашнему голосованию: "Завтра только кадровые вопросы. Увольнение: Малюк, Шмыгаль, Федоров. Голосуем "за" увольнение всех. <...> За назначение не голосуем ни за кого".