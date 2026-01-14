Депутат Рады рассказал об обысках в офисе партии Тимошенко

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Следственные действия в офисе украинской партии "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко, длились почти всю ночь, сообщает в среду депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия получили подозрения в коррупции от антикоррупционных органов страны.
"В офисе "Батькивщины" почти всю ночь продолжались следственные действия НАБУ и САП. Ждем комментарии от правоохранителей и от Юлии Тимошенко", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
* Внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
