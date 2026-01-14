Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады рассказал об обысках в офисе партии Тимошенко - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067761713.html
Депутат Рады рассказал об обысках в офисе партии Тимошенко
Депутат Рады рассказал об обысках в офисе партии Тимошенко - РИА Новости, 14.01.2026
Депутат Рады рассказал об обысках в офисе партии Тимошенко
Следственные действия в офисе украинской партии "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко, длились почти всю ночь, сообщает в среду депутат... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:17:00+03:00
2026-01-14T11:17:00+03:00
в мире
россия
украина
юлия тимошенко
алексей гончаренко
владимир зеленский
партия "батькивщина"
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067756823_0:186:2759:1738_1920x0_80_0_0_225041068a9808870b00ab367b1c54da.jpg
https://ria.ru/20251118/ukraina-2055791106.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067756823_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_4f67ee54f382ee8bfa77224bcc042178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, юлия тимошенко, алексей гончаренко, владимир зеленский, партия "батькивщина", верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Россия, Украина, Юлия Тимошенко, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Партия "Батькивщина", Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Депутат Рады рассказал об обысках в офисе партии Тимошенко

Гончаренко: обыски в офисе "Батькивщины" Тимошенко длились почти всю ночь

© AP Photo / Efrem LukatskyЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Юлия Тимошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Следственные действия в офисе украинской партии "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко, длились почти всю ночь, сообщает в среду депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия получили подозрения в коррупции от антикоррупционных органов страны.
"В офисе "Батькивщины" почти всю ночь продолжались следственные действия НАБУ и САП. Ждем комментарии от правоохранителей и от Юлии Тимошенко", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
* Внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Тимошенко предложила единственный выход из ситуации, сложившейся на Украине
18 ноября 2025, 16:59
 
В миреРоссияУкраинаЮлия ТимошенкоАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийПартия "Батькивщина"Верховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала