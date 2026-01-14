Тимошенко могла покупать себе поддержку в Раде, считает экс-депутат

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко могла для увеличения своего влияния в Раде покупать поддержку депутатов, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник.

"Это говорит о том, что они тоже пытались получить свою долю. Или деньгами за голосование получили или, например, "если ваш министр, то наш – замминистра". Сейчас я не исключаю, будет подозрение (Тимошенко в коррупции – ред.)", - резюмировал Олейник.