Тимошенко могла покупать себе поддержку в Раде, считает экс-депутат

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко могла для увеличения своего влияния в Раде покупать поддержку депутатов, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. После этого украинские СМИ сообщили об обысках в офисе партии Тимошенко и у главы фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии.
"Глава фракции, многие говорят, что это Тимошенко, она предлагала депутатам за деньги перейти в ее фракцию и голосовать за определенные законы. Они (антикоррупционные органы – ред.) все это записывали, поэтому, когда они приняли решение провести обыски – я знаю хорошо центральный офис партии "Батькивщина" на Туровской. Я думаю, что там нашли очень много интересного, в том числе наличку", - сказал собеседник агентства.
Как напомнил Олейник, Тимошенко принимала самое активное участие при принятии законопроекта об усилении контроля за антикоррупционными структурами на Украине. По мнению собеседника агентства, у НАБУ уже тогда были материалы на Тимошенко, учитывая их обширную агентуру среди депутатов Рады и информацию, собранную через их прослушку.
При этом бывший депутат Рады указал, что обыски в офисе "Батькивщины" не вызывают удивления, поскольку якобы оппозиционная партия во вторник голосовала за предложение Владимира Зеленского о назначении экс-главы цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны и экс-главы минобороны Дениса Шмыгаля на пост министра энергетики и первого вице-премьер-министра, хотя обычно оппозиция воздерживается от голосования.
"Это говорит о том, что они тоже пытались получить свою долю. Или деньгами за голосование получили или, например, "если ваш министр, то наш – замминистра". Сейчас я не исключаю, будет подозрение (Тимошенко в коррупции – ред.)", - резюмировал Олейник.