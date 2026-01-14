Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе "Батькивщины" в Киеве

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе в Киеве, заявила, что отвергает обвинения в свой адрес по делу о коррупции.

"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", продолжавшиеся всю ночь… Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников", - написала Тимошенко в социальной сети Facebook*.

Она назвала проведение обысков грандиозным пиар-ходом. Тимошенко утверждает, что в офисе ничего найдено не было. "Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов. Это не первый политический заказ против меня. Преследование и террор – мои будни на протяжении многих лет", - добавила лидер партии.