Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе "Батькивщины" в Киеве
Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе "Батькивщины" в Киеве - РИА Новости, 14.01.2026
Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе "Батькивщины" в Киеве
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе в Киеве, заявила, что отвергает обвинения в свой адрес по делу о... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:03:00+03:00
2026-01-14T11:03:00+03:00
2026-01-14T11:29:00+03:00
в мире
киев
партия "батькивщина"
юлия тимошенко
украина
киев
украина
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе в Киеве, заявила, что отвергает обвинения в свой адрес по делу о коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что лидер украинской партии "Батькивщина
" Юлия Тимошенко
и глава фракции Владимира Зеленского
"Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
получили подозрения в коррупции от антикоррупционных органов страны. Издание "Страна.ua
" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
«
"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", продолжавшиеся всю ночь… Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников", - написала Тимошенко в социальной сети Facebook*.
Она назвала проведение обысков грандиозным пиар-ходом. Тимошенко утверждает, что в офисе ничего найдено не было. "Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов. Это не первый политический заказ против меня. Преследование и террор – мои будни на протяжении многих лет", - добавила лидер партии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.