Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы по антикоррупционному делу, пишет "Страна.ua".

« "Статья, по которой она проходит (часть четвертая статьи 369 УК Украины — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), предусматривает до десяти лет тюрьмы", — говорится в публикации.

Как отметило издание, в случае задержания Тимошенко выйдет на свободу под залог, если ее вообще будут брать под стражу.

Минувшей ночью антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии Тимошенко и нашли крупную сумму наличных. Политик заявила, что это ее личные сбережения. Затем она получила подозрение в коррупции.

Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Вопросы касались не только законопроектов, но и кадровых решений. Речь шла о постоянном сотрудничестве, оно предусматривало выплаты заранее и было рассчитано на длительный период.

Депутат Алексей Гончаренко * утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.

Тимошенко отрицает обвинения, назвав обыски пиар-ходом и зачисткой конкурентов. Некоторые украинские СМИ считают ее одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.

Также они связывают обыски с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка*, где "Батькивщина" сыграла ключевую роль. Это вызвало конфликт с так называемой антизеленской коалицией, в которую входят НАБУ и САП . Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы после скандала с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.