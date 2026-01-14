https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067756226.html
Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы, пишут СМИ
Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы, пишут СМИ
Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы по антикоррупционному делу, пишет "Страна.ua".
украина
Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы, пишут СМИ
Тимошенко грозит до 10 лет по статье о предоставлении выгоды должностному лицу
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы по антикоррупционному делу, пишет "Страна.ua".
«
"Статья, по которой она проходит (часть четвертая статьи 369 УК Украины — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), предусматривает до десяти лет тюрьмы", — говорится в публикации.
Как отметило издание, в случае задержания Тимошенко
выйдет на свободу под залог, если ее вообще будут брать под стражу.
Минувшей ночью антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии Тимошенко и нашли крупную сумму наличных. Политик заявила, что это ее личные сбережения. Затем она получила подозрение в коррупции.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Вопросы касались не только законопроектов, но и кадровых решений. Речь шла о постоянном сотрудничестве, оно предусматривало выплаты заранее и было рассчитано на длительный период.
Депутат Алексей Гончаренко
* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.
Тимошенко отрицает обвинения, назвав обыски пиар-ходом и зачисткой конкурентов. Некоторые украинские СМИ считают ее одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.
Также они связывают обыски с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка*, где "Батькивщина" сыграла ключевую роль. Это вызвало конфликт с так называемой антизеленской коалицией, в которую входят НАБУ и САП. Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы после скандала с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.
* Внесен в список террористов и экстремистов.