Рейтинг@Mail.ru
Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 14.01.2026 (обновлено: 14:44 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067756226.html
Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы, пишут СМИ
Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы, пишут СМИ
Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы по антикоррупционному делу, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T10:59:00+03:00
2026-01-14T14:44:00+03:00
в мире
украина
юлия тимошенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
партия "батькивщина"
служба безопасности украины
алексей гончаренко
василий малюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067781203_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1bfcbe33b136103e4589cd1c5b4dba9.jpg
https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067761713.html
https://ria.ru/20260110/ukraina-2067129672.html
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064986793.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Переговоры Тимошенко с депутатами об оплате голосования в Раде
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте.
2026-01-14T10:59
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067781203_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b24907a6da5fca34e275ea527573444a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, юлия тимошенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "батькивщина", служба безопасности украины, алексей гончаренко, василий малюк
В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина", Служба безопасности Украины, Алексей Гончаренко, Василий Малюк
Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы, пишут СМИ

Тимошенко грозит до 10 лет по статье о предоставлении выгоды должностному лицу

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы по антикоррупционному делу, пишет "Страна.ua".
«

"Статья, по которой она проходит (часть четвертая статьи 369 УК Украины — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), предусматривает до десяти лет тюрьмы", — говорится в публикации.

Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Депутат Рады рассказал об обысках в офисе партии Тимошенко
Вчера, 11:17
Как отметило издание, в случае задержания Тимошенко выйдет на свободу под залог, если ее вообще будут брать под стражу.
Минувшей ночью антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии Тимошенко и нашли крупную сумму наличных. Политик заявила, что это ее личные сбережения. Затем она получила подозрение в коррупции.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Буданов* пожаловался на коррупцию и злоупотребления в ТЦК
10 января, 15:40
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Вопросы касались не только законопроектов, но и кадровых решений. Речь шла о постоянном сотрудничестве, оно предусматривало выплаты заранее и было рассчитано на длительный период.
Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.
Тимошенко отрицает обвинения, назвав обыски пиар-ходом и зачисткой конкурентов. Некоторые украинские СМИ считают ее одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.
Также они связывают обыски с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка*, где "Батькивщина" сыграла ключевую роль. Это вызвало конфликт с так называемой антизеленской коалицией, в которую входят НАБУ и САП. Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы после скандала с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Миндич впервые прокомментировал обвинения в коррупции
26 декабря 2025, 20:55
 
В миреУкраинаЮлия ТимошенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Партия "Батькивщина"Служба безопасности УкраиныАлексей ГончаренкоВасилий Малюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала