На Украине сделали громкое заявление после обысков у Тимошенко

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Обыски НАБУ у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко связаны с отставкой бывшего главы СБУ Василия Малюка*, пишет издание "Страна.ua".
"Тут стоит обратить внимание, что "Батькившина" сыграла главную роль в том, что <…> прошло очень важное для Банковой голосование за отставку Малюка* с поста руководителя СБУ. При том, что, по данным "Страны" во фракции изначально были разные мнения, но Тимошенко настояла на голосовании", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что 11 голосов от Батькивщины сыграли решающую роль, так как "слугам народа" даже за счет волеизъявления других депутатских групп, не удалось бы набрать большинство.
Ранее стало известно, что НАБУ и САП пришли с обысками к Тимошенко и главе фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давиду Арахамии. Депутат Алексей Гончаренко*, в свою очередь, сообщил, что лидер "Батькивщины" якобы вела переговоры с членами парламента о присоединении к ее фракции за деньги.
Во вторник Верховная рада голосами 235 депутатов поддержала отставку Малюка* с должности главы СБУ. Законопроект внес в парламент Зеленский, при этом парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал отставку только со второго раза.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
