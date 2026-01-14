Рейтинг@Mail.ru
На Украине сделали громкое заявление после обысков у Тимошенко - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 14.01.2026 (обновлено: 16:55 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067732491.html
На Украине сделали громкое заявление после обысков у Тимошенко
На Украине сделали громкое заявление после обысков у Тимошенко - РИА Новости, 14.01.2026
На Украине сделали громкое заявление после обысков у Тимошенко
Обыски НАБУ у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко связаны с отставкой бывшего главы СБУ Василия Малюка*, пишет издание "Страна.ua". "Тут стоит обратить... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T09:13:00+03:00
2026-01-14T16:55:00+03:00
в мире
украина
юлия тимошенко
владимир зеленский
партия "батькивщина"
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067756779_0:222:2853:1827_1920x0_80_0_0_1219db47ed9a0644ff3c4c5915de5f97.jpg
https://ria.ru/20260114/zelenskiy-2067727155.html
https://ria.ru/20251118/ukraina-2055791106.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067756779_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_066c75da2c20009308ead9e3b76f9bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, юлия тимошенко, владимир зеленский, партия "батькивщина", национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины
В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Партия "Батькивщина", Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины
На Украине сделали громкое заявление после обысков у Тимошенко

Обыски НАБУ у Тимошенко связаны с голосованием за отставку Малюка

© AP Photo / Efrem LukatskyЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Юлия Тимошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Обыски НАБУ у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко связаны с отставкой бывшего главы СБУ Василия Малюка*, пишет издание "Страна.ua".

"Тут стоит обратить внимание, что "Батькившина" сыграла главную роль в том, что <…> прошло очень важное для Банковой голосование за отставку Малюка* с поста руководителя СБУ. При том, что, по данным "Страны" во фракции изначально были разные мнения, но Тимошенко настояла на голосовании", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о союзниках
Вчера, 08:18
Издание отмечает, что 11 голосов от Батькивщины сыграли решающую роль, так как "слугам народа" даже за счет волеизъявления других депутатских групп, не удалось бы набрать большинство.

Ранее стало известно, что НАБУ и САП пришли с обысками к Тимошенко и главе фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давиду Арахамии. Депутат Алексей Гончаренко*, в свою очередь, сообщил, что лидер "Батькивщины" якобы вела переговоры с членами парламента о присоединении к ее фракции за деньги.
Во вторник Верховная рада голосами 235 депутатов поддержала отставку Малюка* с должности главы СБУ. Законопроект внес в парламент Зеленский, при этом парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал отставку только со второго раза.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Тимошенко предложила единственный выход из ситуации, сложившейся на Украине
18 ноября 2025, 16:59
 
В миреУкраинаЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийПартия "Батькивщина"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала