На Украине сделали громкое заявление после обысков у Тимошенко

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Обыски НАБУ у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко связаны с отставкой бывшего главы СБУ Василия Малюка*, пишет издание "Страна.ua".



"Тут стоит обратить внимание, что "Батькившина" сыграла главную роль в том, что <…> прошло очень важное для Банковой голосование за отставку Малюка* с поста руководителя СБУ. При том, что, по данным "Страны" во фракции изначально были разные мнения, но Тимошенко настояла на голосовании", — говорится в публикации.