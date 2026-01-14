Рейтинг@Mail.ru
10:27 14.01.2026
Наемник ВСУ из Нидерландов собирал деньги на экипировку через TikTok
в мире
украина
россия
нидерланды
степан бандера
мария захарова
сергей лавров
tiktok
https://ria.ru/20251230/vsu-2065547958.html
https://ria.ru/20251223/naemnik-2064003882.html
украина
россия
нидерланды
в мире, украина, россия, нидерланды, степан бандера, мария захарова, сергей лавров, tiktok, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Степан Бандера, Мария Захарова, Сергей Лавров, TikTok, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Нидерландскому наемнику Герарду Виссеру, ранее фигурировавшему в публикациях о проблемах иностранных бойцов в ВСУ, пришлось собирать деньги на экипировку для своего подразделения через TikTok, выяснило РИА Новости, проанализировав его аккаунты в соцсетях.
Личность Виссера удалось установить путем сопоставления его фотографии в соцсетях с материалами газеты Telegraaf, в интервью которой он рассказывал о давлении и жестоком обращении в ВСУ.
30 декабря 2025, 03:17
Британский наемник сообщил об огромных материальных потерях ВСУ
30 декабря 2025, 03:17
"Пожертвуйте средства нашему подразделению иностранного легиона, чтобы мы могли купить все необходимое на передовой: защитную экипировку, материалы, внедорожники. Важен каждый евро и каждый доллар", - писал он в TikTok.
Кроме того, РИА Новости выяснило, что у Виссера есть жена Ольга, украинка по национальности. Судя по контенту, размещенному женщиной в TikTok, Виссер вывез свою семью в Нидерланды.
Ранее газета Telegraaf опубликовала интервью с воевавшим на стороне Украины нидерландским наемником, который представился ненастоящим именем Хендрик и рассказал об ужасах, с которыми сталкиваются иностранные наемники в украинской армии: от угроз и жесткого обращения до идеологического давления и ежедневного нацистского приветствия. Он видел в офисе командира флаги Степана Бандеры, свастику и прочую нацистскую символику. По его словам, многие иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, вынуждены сами искать и оплачивать медицинскую помощь, а обещанные выплаты семьям погибших почти никогда не приходят.
Минобороны РФ неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.
23 декабря 2025, 09:08
Появились подробности о погибшем на Украине американском наемнике
23 декабря 2025, 09:08
 
В миреУкраинаРоссияНидерландыСтепан БандераМария ЗахароваСергей ЛавровTikTokВооруженные силы Украины
 
 
