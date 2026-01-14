Наемник ВСУ из Нидерландов собирал деньги на экипировку через TikTok

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Нидерландскому наемнику Герарду Виссеру, ранее фигурировавшему в публикациях о проблемах иностранных бойцов в ВСУ, пришлось собирать деньги на экипировку для своего подразделения через TikTok, выяснило РИА Новости, проанализировав его аккаунты в соцсетях.