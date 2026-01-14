https://ria.ru/20260114/telo-2067916988.html
Друг экс-главы "Уралкалия" сообщил, что неизвестно, чье тело нашли на Кипре
Друг экс-главы "Уралкалия" сообщил, что неизвестно, чье тело нашли на Кипре
В районе поисков экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, который ранее пропал на Кипре, найдено тело, но пока нет достоверных данных о том, кому оно... РИА Новости, 14.01.2026
Друг экс-главы "Уралкалия" сообщил, что неизвестно, чье тело нашли на Кипре
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В районе поисков экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, который ранее пропал на Кипре, найдено тело, но пока нет достоверных данных о том, кому оно принадлежит, на месте работает полиция, рассказал РИА Новости знакомый Баумгертнера Алексей Дозорцев.
"В районе поисков найдено тело. Пока никто достоверно не может сказать, кому оно принадлежит. Мы ждем официальных процедур. Сейчас на месте работает полиция", - сообщил он.
В среду он поделился с агентством, что бывший глава "Уралкалия
" не выходит на связь с вечера 8 января, его ищет полиция и другие компетентные органы Кипра
.
Ранее полиция Кипра распространила информацию о пропаже бывшего главы компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера
. Местные СМИ сообщали, что в воскресенье в районе поселка Писсури, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя, началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов, вечером она была приостановлена из-за сильных дождей.
В понедельник в полиции Лимассола сообщили РИА Новости, что поиски Баумгертнера возобновились. Также в полиции подтвердили, что местонахождение бизнесмена неизвестно с 7 января.