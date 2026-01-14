СМИ: на Кипре в районе поисков экс-главы "Уралкалия" нашли тело мужчины

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Неопознанное тело мужчины нашли на Кипре в районе поисков пропавшего экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, сообщило издание Cyprus Mail.
"В среду днем в прибрежной зоне (деревни. — Прим. ред.) Авдиму было обнаружено неопознанное тело мужчины, на что незамедлительно отреагировала полиция, которая пока не может подтвердить, что оно принадлежит 56-летнему россиянину, пропавшему без вести 7 января", — говорится в публикации.
Авдиму находится неподалеку от поселка Писсури, где был зафиксирован последний сигнал телефона предпринимателя.
Как сообщило издание со ссылкой на полицию, из-за состояния тела опознание по внешности невозможно. Для официального установления личности потребуется судебно-медицинская экспертиза.
В четверг следователь с британской военной базы, под юрисдикцию которой подпадает территория, где обнаружили тело, проведет вскрытие.
«
"Расследование полиции продолжается, и никакие версии относительно причины смерти пока не исключены", — пишет газета.
Полиция Кипра 11 января распространила информацию о пропаже бывшего главы компании "Уралкалий". Местные СМИ сообщали, что в воскресенье в районе Писсури, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя, началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов. Вечером ее приостановили из-за сильных дождей.
В понедельник в полиции Лимассола сообщили РИА Новости, что поиски Баумгертнера возобновились, а местонахождение бизнесмена неизвестно с 7 января.
Экс-глава "Уралкалия" был арестован летом 2013 года в Минске, позже его экстрадировали в Москву, где он находился под домашним арестом. Предметом расследования стала история разрыва сотрудничества российского калийного гиганта и "Беларуськалия", на долю которых приходится более 40 процентов мировых продаж хлористого калия — важного вида удобрений. Российские следователи предъявили ему обвинение в злоупотреблении полномочиями, и он был допрошен в качестве обвиняемого. В сентябре 2014 года Баумгертнера освободили под залог в 15 миллионов рублей, дело было прекращено в 2015-м.