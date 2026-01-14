Рейтинг@Mail.ru
Telegram заблокировал более 236 тысяч сообществ, связанных с терроризмом - РИА Новости, 14.01.2026
01:50 14.01.2026
Telegram заблокировал более 236 тысяч сообществ, связанных с терроризмом
Telegram заблокировал более 236 тысяч сообществ, связанных с терроризмом - РИА Новости, 14.01.2026
Telegram заблокировал более 236 тысяч сообществ, связанных с терроризмом
Telegram в 2025 году заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2026
саудовская аравия
2026
Telegram заблокировал более 236 тысяч сообществ, связанных с терроризмом

РИА Новости: Telegram заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом

Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Telegram в 2025 году заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Призывам к насилию и террористической пропаганде нет места в Telegram... 236 573 сообщества, связанных с терроризмом, заблокированы в 2025 году", - говорится там.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В ОП выступят с инициативой по блокировке онлайн-казино в Telegram
12 января, 17:25
Отмечается, что усилия Telegram по борьбе с терроризмом были признаны полицейской службой ЕС - Европолом.
Кроме того, с 2022 года мессенджер начал сотрудничать с Глобальным центром по борьбе с экстремистской идеологией (ETIDAL), основанным в Саудовской Аравии. Это помогло удалить более 100 миллионов фрагментов террористического контента.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Telegram заблокировал более 500 тысяч групп и каналов за день
14 ноября 2025, 09:25
 
В миреСаудовская АравияTelegramЕвросоюзЕврополТехнологии
 
 
