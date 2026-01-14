https://ria.ru/20260114/telegram-2067704178.html
Telegram заблокировал более 236 тысяч сообществ, связанных с терроризмом
Telegram заблокировал более 236 тысяч сообществ, связанных с терроризмом
Telegram в 2025 году заблокировал 236 573 сообщества, связанных с терроризмом, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2026
Telegram заблокировал более 236 тысяч сообществ, связанных с терроризмом
