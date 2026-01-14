Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды готовятся к возможной миссии НАТО в Гренландии, пишут СМИ
16:05 14.01.2026 (обновлено: 16:08 14.01.2026)
Нидерланды готовятся к возможной миссии НАТО в Гренландии, пишут СМИ
Нидерланды готовятся к возможной миссии НАТО в Гренландии, пишут СМИ

Telegraaf: Нидерланды готовятся к потенциальной миссии НАТО по защите Гренландии

© AP Photo / Ebrahim NorooziДатские военнослужащие во время учения в Гренландии
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии. Архивное фото
ГААГА, 14 янв - РИА Новости. Нидерланды готовятся к потенциальной миссии НАТО по обеспечению безопасности Гренландии и Арктики, это делается под предлогом защиты от якобы угрозы со стороны России и Китая, сообщает газета Telegraaf со ссылкой на источники в Гааге на фоне заявлений властей США о намерении завладеть островом.
В РФ не раз заявляли, что Москва заинтересована в сохранении мира и стабильности в Арктической зоне и не приветствует милитаризацию Гренландии.
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ назвали предпочтительный для Трампа вариант присоединения Гренландии
Вчера, 15:42
Как сообщают источники издания, обсуждения по вопросу возможной миссии НАТО по защите Гренландии и участия в ней Нидерландов активизировались.
"Рассматривается возможность развертывания нашего военно-морского флота, истребителей F-35 и сухопутных подразделений", - пишет газета.
Голландские чиновники отмечают, что Нидерланды могут быть потенциальным участником миссии из-за их обширного опыта в арктических операциях. Так, специализированные морские пехотинцы королевства проходят подготовку в Норвегии, изучая навыки выживания, катание на лыжах, навигацию и проводят десантные операции. Они десятилетиями тренируются в арктических условиях.
Кроме того, по словам источников, в миссии могут быть задействованы нидерландская система ПВО и подводные лодки. При этом они подчеркивают, что это пока предварительные обсуждения и что сначала необходимо выяснить, сможет ли генсек НАТО Марк Рютте убедить в целесообразности этой миссии американского президента Дональда Трампа, который заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов.
Позиция Нидерландов заключается в сотрудничестве с американцами. Правительство страны считает, что Дания в одиночку не сможет адекватно защитить Гренландию от якобы существующей угрозы со стороны России и Китая, отмечает Telegraaf.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Один за всех, все за одного". В ЕК прокомментировали нападки на Гренландию
Вчера, 15:32
По словам источников, подобные планы НАТО по защите Гренландии существовали и раньше, но сейчас они стали активнее обсуждаться на фоне обострения дискуссий по поводу безопасности острова.
Бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел в беседе с РИА Новости выразил мнение, что военное присутствие в Гренландии усилится за счет как американских, так и европейских войск, однако 51-м американским штатом она не станет, так как Трамп вряд ли атакует члена НАТО.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Евросоюз готов сдать Гренландию США, считает эксперт
Вчера, 14:52
 
В миреГренландияНидерландыРоссияМарк РюттеДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
