Число жертв железнодорожной катастрофы в Таиланде выросло до 27 человек - РИА Новости, 14.01.2026
11:35 14.01.2026 (обновлено: 12:05 14.01.2026)
Число жертв железнодорожной катастрофы в Таиланде выросло до 27 человек
Число жертв железнодорожной катастрофы в Таиланде выросло до 27 человек
Количество погибших в крушении пассажирского поезда в Таиланде выросло до 27 человек, 79 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает в среду... РИА Новости, 14.01.2026
Строительный кран упал на поезд в Таиланде: десятки людей погибли
Количество погибших в результате столкновения пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в Таиланде выросло до 22 человек, сообщает в среду телеканал Thai PBS. В среду утром пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в упавший на рельсы строительный кран на участке строительства эстакады скоростной железнодорожной линии в районе Сикхио провинции Накхонратчасима. Столкновение вызвало сход поезда с рельсов и пожар в нескольких вагонах. Газета "Кхаосот" сообщила о гибели не менее четырех человек, еще 40 пострадали.
Число жертв железнодорожной катастрофы в Таиланде выросло до 27 человек

В Таиланде при крушении поезда 27 человек погибли и 79 получили травмы

БАНГКОК, 14 янв – РИА Новости. Количество погибших в крушении пассажирского поезда в Таиланде выросло до 27 человек, 79 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает в среду телеканал Thai PBS.
Около 09.05 (05.05 мск) в среду пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в упавший на рельсы строительный кран на участке строительства эстакады скоростной железнодорожной линии в районе Сикхио провинции Накхонратчасима. Столкновение вызвало сход поезда с рельсов и пожар нескольких вагонов.
«
"На настоящий момент количество погибших в столкновении пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в провинции Накхонратчасима составляет 27 человек, еще 79 человек получили травмы различной степени тяжести. Возраст пострадавших составляет от 1 года до 85 лет", - говорится в сообщении телеканала.
Thai PBS также сообщает, что спасательные работы на месте катастрофы продолжаются, еще не все люди освобождены из искореженных вагонов поезда, которые приходится резать спецтехникой, чтобы спасти пассажиров.
"Раненых, извлеченных из вагонов, немедленно доставляют в больницы провинции Накхонратчасима. Из 79 раненых восемь человек находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней тяжести и легкие травмы", - говорится в репортаже телеканала с места катастрофы.
По информации телеканала, всего в поезде находились, по предварительным данным, 189 пассажиров. Из них 70 человек не пострадали и уже покинули место катастрофы, отправившись по домам.
"Администрация провинции и полиция оказали им в этом необходимую помощь", - сообщает телеканал.
