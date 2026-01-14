Число жертв железнодорожной катастрофы в Таиланде выросло до 27 человек

БАНГКОК, 14 янв – РИА Новости. Количество погибших в крушении пассажирского поезда в Таиланде выросло до 27 человек, 79 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает в среду телеканал Количество погибших в крушении пассажирского поезда в Таиланде выросло до 27 человек, 79 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает в среду телеканал Thai PBS

Около 09.05 (05.05 мск) в среду пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в упавший на рельсы строительный кран на участке строительства эстакады скоростной железнодорожной линии в районе Сикхио провинции Накхонратчасима. Столкновение вызвало сход поезда с рельсов и пожар нескольких вагонов.

« "На настоящий момент количество погибших в столкновении пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в провинции Накхонратчасима составляет 27 человек, еще 79 человек получили травмы различной степени тяжести. Возраст пострадавших составляет от 1 года до 85 лет", - говорится в сообщении телеканала.

Thai PBS также сообщает, что спасательные работы на месте катастрофы продолжаются, еще не все люди освобождены из искореженных вагонов поезда, которые приходится резать спецтехникой, чтобы спасти пассажиров.

"Раненых, извлеченных из вагонов, немедленно доставляют в больницы провинции Накхонратчасима. Из 79 раненых восемь человек находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней тяжести и легкие травмы", - говорится в репортаже телеканала с места катастрофы.

По информации телеканала, всего в поезде находились, по предварительным данным, 189 пассажиров. Из них 70 человек не пострадали и уже покинули место катастрофы, отправившись по домам.