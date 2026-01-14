https://ria.ru/20260114/tailand-2067725950.html
В Таиланде при столкновении поезда со строительным краном погибли люди
таиланд
в мире
бангкок
Строительный кран упал на поезд в Таиланде: десятки людей погибли
Количество погибших в результате столкновения пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в Таиланде выросло до 22 человек, сообщает в среду телеканал Thai PBS. В среду утром пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в упавший на рельсы строительный кран на участке строительства эстакады скоростной железнодорожной линии в районе Сикхио провинции Накхонратчасима. Столкновение вызвало сход поезда с рельсов и пожар в нескольких вагонах. Газета "Кхаосот" сообщила о гибели не менее четырех человек, еще 40 пострадали.
БАНГКОК, 14 янв - РИА Новости. Не менее 4 человек погибли, более 40 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в провинции Накхонратчасима в Таиланде, сообщила в среду газета "Кхаосот".
Катастрофа произошла на железной дороге, соединяющей Бангкок
с северными и северо-восточными провинциями Таиланда
, в 250 километрах от таиландской столицы.
"Около 09.05 (05.05 мск - ред.) в среду пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в упавший на рельсы строительный кран на участке строительства эстакады скоростной железнодорожной линии в районе Сикхио провинции Накхонратчасима. Столкновение вызвало сход поезда с рельсов и пожар в нескольких вагонах. Не менее 4 человек погибли, более 40 человек получили травмы", - сообщает издание.
Газета добавляет, что кран упал на рельсы прямо перед поездом, который ехал на большой скорости.
"Пассажиры были заперты в горящих вагонах, пожарным и спасателям пришлось одновременно тушить и разрезать вагоны, чтобы вытащить людей", - говорится в сообщении издания.