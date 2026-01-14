В Таганроге из-за атаки ВСУ повреждены 30 квартир и 12 автомобилей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв - РИА Новости. Около 30 квартир, 12 автомобилей и здание механического колледжа получили повреждения в Таганроге Ростовской области из-за атаки ВСУ во вторник, сообщил губернатор Юрий Слюсарь, посетивший город.
ПВО в ночь на вторник уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области. Власти сообщали, что в Таганроге разрушения получили восемь домов, два промышленных предприятия и шесть автомобилей. Погибла женщина.
По данным губернатора, в городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации местного уровня.
«
"Режим ЧС был введен локально в отношении нескольких адресных ориентиров. В их числе - Таганрогский механический колледж, а также два многоквартирных дома: в зону ЧС попадает 181 квартира, где проживают 340 человек. Повреждены 27 квартир, в которых проживает 81 человек", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, повреждено 12 автомобилей. На месте развернут оперативный штаб. Работает муниципальная комиссия по оценке ущерба.
