В Таганроге из-за атаки ВСУ повреждены 30 квартир и 12 автомобилей

«

"Режим ЧС был введен локально в отношении нескольких адресных ориентиров. В их числе - Таганрогский механический колледж, а также два многоквартирных дома: в зону ЧС попадает 181 квартира, где проживают 340 человек. Повреждены 27 квартир, в которых проживает 81 человек", - написал он в Telegram-канале.