18:07 14.01.2026 (обновлено: 18:09 14.01.2026)
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Российские истребители Су-35 установили рекорд по количеству уничтоженных целей в зоне СВО, пишет The Military Watch Magazine. РИА Новости, 14.01.2026
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

MWM: Су-35 установил рекорд по количеству уничтоженных целей в зоне СВО

© Фото : Минобороны РоссииИстребители Су-35 ВКС России
Истребители Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Минобороны России
Истребители Су-35 ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские истребители Су-35 установили рекорд по количеству уничтоженных целей в зоне СВО, пишет The Military Watch Magazine.
"Даже при всех своих ограничениях в бою Су-35 записал на свой счет больше всего пораженных целей из-за гораздо большего флота самолетов на театре военных действий", — говорится в публикации.
Как сообщает издание, в начале января летчик-истребитель ВВС Украины особо упомянул действия Су-35, назвав их основным фактором, препятствующим действиям подразделений поставленных Западом самолетов F-16.
"В результате украинским летчикам пришлось переключиться на полеты на малой высоте ради маскирующих свойств местности и использования наземных помех, чтобы избежать встреч с более совершенным российским самолетом", — отмечается в материале.
В декабре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в "Ростех" сообщила, что изготовила и передала Минобороны России очередные партии многофункциональных истребителей Су-35С, последние в этом году. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы ВКС России.
Отмечается, что самолет эффективно бьет противника на рекордных дальностях в несколько сотен километров. Истребитель способен применять всю номенклатуру современного авиационного вооружения, отметили в госкорпорации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
