Фигуранта дела о хищениях у бойцов в Шереметьево обвинили в подлоге

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями вменяют одному из арестованных фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, мужчине вменяют служебный подлог (часть 2 статьи 292 УК РФ ), злоупотребление должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) и участие в премьерном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ).

Источник, знакомый с уголовным делом, подтвердил РИА Новости наличие данных статей.

"Этот фигурант якобы курировал полицейских в " Шереметьево ", - сказал собеседник агентства.

РИА Новости ранее сообщало о том, что в банду, согласно материалам, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево". Участников СВО намеренно выбирали в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

По данному делу уже арестованы 40 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин. По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

Кроме того, как ранее сообщал РИА Новости источник, в деле фигурирует главарь преступной группировки "Лобненские" и его сын. Последний отправлен в один из столичных СИЗО, а его отец объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.

Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.