Имущество фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО арестовали - РИА Новости, 14.01.2026
05:26 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/svo-2067717600.html
Имущество фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО арестовали
Имущество фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО арестовали - РИА Новости, 14.01.2026
Имущество фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО арестовали
Имущество и счета фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" арестованы в рамках расследования, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2026
происшествия
шереметьево (аэропорт)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
2026
происшествия, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Имущество фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО арестовали

РИА Новости: имущество фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО арестовали

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Имущество и счета фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" арестованы в рамках расследования, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Арест наложили на все имущество, в том числе третьих лиц. Банковские счета фигурантов также арестованы", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Источник: три фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись
12 сентября 2025, 04:53
По данному делу уже арестовано 40 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин. По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
В банду, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
Кроме того, как ранее сообщал РИА Новости источник, в деле фигурирует главарь преступной группировки "Лобненские" и его сын. Последний отправлен в один из столичных СИЗО, а его отец объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Источник: несколько женщин арестовали по делу о хищениях у бойцов СВО
25 октября 2025, 12:46
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
Сумма ущерба по делу составляет более четырех миллионов рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Фигуранты дела о хищении у бойцов СВО сотрудничают со следствием
8 сентября 2025, 03:14
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
