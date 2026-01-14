В Москве суд запретил деятельность миноритария "Кондитерус Ком"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы удовлетворил иск о запрете деятельности миноритарного акционера "Кондитерус Ком" Игоря Семенова и конфискации его акций, сообщили РИА Новости в суде.

Как установила Генпрокуратура, капитализация группы оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход - 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль - 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком", владеющая брендами "Яшкино" и "Кириешки". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просило арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.