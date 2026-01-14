Рейтинг@Mail.ru
В Москве суд запретил деятельность миноритария "Кондитерус Ком" - РИА Новости, 14.01.2026
21:54 14.01.2026
В Москве суд запретил деятельность миноритария "Кондитерус Ком"
В Москве суд запретил деятельность миноритария "Кондитерус Ком"
2026
москва, россия
Москва, Россия
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы удовлетворил иск о запрете деятельности миноритарного акционера "Кондитерус Ком" Игоря Семенова и конфискации его акций, сообщили РИА Новости в суде.
"Тверской районный суд города Москвы удовлетворил иск о запрете деятельности Семенова Игоря Александровича, входящего в состав объединения АО "Кондитерус Ком", и обратил в доход Российской Федерации принадлежащие ответчику именные акции АО "Кондитерус Ком". Решение подлежит немедленному исполнению", - рассказала собеседница агентства.
Денис Штенгелов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Один из владельцев бренда "Кириешки" пожаловался в суд на клевету
14 ноября 2025, 02:28
Тверской суд Москвы в начале октября 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединение Николая и Дениса Штенгеловых и обратил в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года.
Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц были указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более 10 лет назад.
Как установила Генпрокуратура, капитализация группы оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход - 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль - 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком", владеющая брендами "Яшкино" и "Кириешки". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просило арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Суд признал экстремистским объединение владельцев "Яшкино" и "Кириешек"
2 октября 2025, 00:01
 
