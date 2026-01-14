Московский областной суд продлил арест обвиняемому в отравлении близких

Мужчине, помимо убийства двух и более лиц общеопасным способом из корыстных побуждений и покушения на убийство, вменяется мошенничество. Миссюра, как считает следствие, воспользовался телефоном своей девушки, проходившей лечение в больнице после отравления. Он оформил на ее имя два кредита на общую сумму 574 тысячи рублей, после чего перевел деньги себе.