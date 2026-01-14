https://ria.ru/20260114/sud-2067915276.html
Московский областной суд продлил арест обвиняемому в отравлении близких
Московский областной суд продлил арест обвиняемому в отравлении близких - РИА Новости, 14.01.2026
Московский областной суд продлил арест обвиняемому в отравлении близких
Московский областной суд до конца апреля продлил срок ареста Артему Миссюре, обвиняемому в отравлении близких, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
2026-01-14T20:18:00+03:00
2026-01-14T20:18:00+03:00
2026-01-14T20:18:00+03:00
балашиха
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Московский областной суд до конца апреля продлил срок ареста Артему Миссюре, обвиняемому в отравлении близких, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Миссюре продлили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 3 месяца, до 24.04.2026 включительно", - рассказали в пресс-службе.
По версии обвинения, осенью 2023 года житель подмосковной Балашихи
Миссюра решил отравить своих близких из корыстных побуждений, для этого он купил через интернет сильнодействующие и ядовитые вещества. К задуманному фигурант приступил в январе и продолжал свои действия до июня 2024 года, пока не был задержан. В результате отравления скончались бабушка и друг обвиняемого. Пострадали также сестра, девушка и ещё два друга.
Мужчине, помимо убийства двух и более лиц общеопасным способом из корыстных побуждений и покушения на убийство, вменяется мошенничество. Миссюра, как считает следствие, воспользовался телефоном своей девушки, проходившей лечение в больнице после отравления. Он оформил на ее имя два кредита на общую сумму 574 тысячи рублей, после чего перевел деньги себе.
В настоящий момент Мособлсуд
рассматривает это уголовное дело по существу.