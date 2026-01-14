В Москве суд начал слушать дело о попытке поджога полицейской машины

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд Москвы начал слушать уголовное дело в отношении Ивана Зелинского, который пытался поджечь полицейское авто в столице в декабре 2024 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщало МВД Медиа, в Кривоарбатском переулке мужчина 1959 года рождения совершил попытку поджога служебного автомобиля полиции, используя бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия.

Согласно обвинительному заключению, у неустановленных следствием лиц возник преступный умысел на совершение террористического акта. Один из них позвонил Зелинскому, представившись "сотрудником военной контрразведки ФСБ ", и осуществил его вербовку путем манипуляций и психологического давления. Действуя по его указаниям, Зелинский приобрел предметы для изготовления оружия, которое в дальнейшем использовал для совершения преступления. Он дважды метнул бутылки с зажигательной смесью в служебный автомобиль, однако это не нанесло ущерба транспортному средству.

По словам правоохранителей, возгорание ликвидировали, никто не пострадал. Следственно-оперативной группой были изъяты вещественные доказательства, полностью изобличающие фигуранта.

Зелинскому вменяют пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).