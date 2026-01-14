Рейтинг@Mail.ru
Киевскому школьнику, напавшему с ножом на учителя, избрали меру пресечения - РИА Новости, 14.01.2026
19:51 14.01.2026
Киевскому школьнику, напавшему с ножом на учителя, избрали меру пресечения
Киевскому школьнику, напавшему с ножом на учителя, избрали меру пресечения - РИА Новости, 14.01.2026
Киевскому школьнику, напавшему с ножом на учителя, избрали меру пресечения
Киевскому школьнику, напавшему с ножом на учителя и одноклассника, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, после прохождения лечения в больнице... РИА Новости, 14.01.2026
происшествия
киев
украина
киев
украина
происшествия, киев, украина
Происшествия, Киев, Украина
Киевскому школьнику, напавшему с ножом на учителя, избрали меру пресечения

Киевского школьника поместят в СИЗО за нападение на учителя

© REUTERS / Alina Smutko
Киев - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Киевскому школьнику, напавшему с ножом на учителя и одноклассника, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, после прохождения лечения в больнице он будет отправлен в СИЗО, сообщили в среду в киевской городской прокуратуре.
Полиция Киева 12 января сообщила, что задержала школьника, напавшего с ножом на учительницу и одноклассника. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что после нападения ученик девятого класса пытался скрыться в помещении школы и "нанес себе порезы рук". Он также доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц".
"Подростку, подозреваемому в покушении на убийство учительницы и одноклассника на Оболони, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога сроком на 60 дней. Сейчас подозреваемый находится в больнице под наблюдением правоохранителей. Сразу после завершения лечения его доставят в СИЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
11 января, 03:43
 
Происшествия
 
 
