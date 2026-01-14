Киевскому школьнику, напавшему с ножом на учителя, избрали меру пресечения

"Подростку, подозреваемому в покушении на убийство учительницы и одноклассника на Оболони, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога сроком на 60 дней. Сейчас подозреваемый находится в больнице под наблюдением правоохранителей. Сразу после завершения лечения его доставят в СИЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры Киева.